Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat ilçesinde Bahçelievler Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan yağmur suyu tahliye kanalında balık ölümlerinin önüne geçilemiyor. Bu sabah evlerinin önüne çıkan mahalle sakinleri, kanalda ölmüş onlarca balığı görünce şaşkına döndü. Son 2 ayda yaşanan balık ölümleri karşısında ne yapacaklarını şaşıran mahalle sakinleri yetkililerin yardımını bekliyor.

18 Şubat 2021 tarihinde ilk balık ölümlerinin yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden Nuri Karayel, o gün 9 yaşındaki kızıyla birlikte can çekişen balıkları kovaya topladıklarını, su takviyesi yapıldıktan sonra kanala geri bıraktıklarını belirterek,“Daha sonra da balık ölümleri oldu. Ama bugüne kadar böylesine büyük bir balık ölümünü görmedik. Binlerce balık suyun dibinde ters dönmüş vaziyette, çok sayıda balık da can çekişiyor. Bu kanal kime aitse, temizliğini yapsın sonra da bu ölümlerin sebebini bulsunlar. Burada yılan balıkları, kaplumbağa ve diğer canlılar ölüyor. Lütfen duyarsız kalmayalım” diye konuştu.

Balık ölümleri karşısında çaresiz kaldıklarını belirten 9 yaşındaki Ecrin Karayel, “Ben balıkların öldüğünü görmek istemiyorum. Onların da canı var. Lütfen artık duyarsızlığı bırakalım. Benim canım acıyor. Bakın binlerce balık ölmüş vaziyette. Can çekişenler var” dedi.

Nuri Karayel, halat yardımıyla su kanalına inerek elleriyle topladığı ölü balıkları gösterip yardım istedi. İhbarların ardından Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Manavgat Irmağından aldığı suyu kanala bırakarak balıkların oksijen almalarını sağladı.