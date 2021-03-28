Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalif Birgün gazetesi Cuma günü Edirne'den çöp toplayan bir kadının hikayesini paylaştı.

Haberde " Edirne Çarşamba Pazarı’nda tezgâhlardan artık toplayan yurttaşlar, yoksulluğun derinleştiğini gözler önüne seriyor. Kentin bir ucundan pazar arabasıyla tezgâhtan artanları toplamaya gelen yurttaşlar, işsizlikten, açlıktan, yoksulluktan dem vuruyor. 84 yaşında elinde bastonuyla pazara gelen bir kadın, pazarcıların bıraktığı ezik ve çürük meyve ve sebzeler arasından “iyilerini” seçmeye çalışıyor. Soğan, patates ve elma toplayan yaşlı kadın, “Ameliyatlı bir kızım, 94 yaşında eşim var. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz ama zor” diyor ve ekliyor: “Birkaç aydır böyle yere atılanları topluyorum. Sağlamlarını alıyorum. Biraz da olsa eve katkı oluyor. Faturalarımızı vs. de ödeyebildiğimiz kadar ödüyoruz. Evim buraya çok yakın sayılmaz ama gelebildiğim kadar geliyorum” İfadelerine yer verildi. Ancak Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, bazı medya kuruluşlarındaki haberlerde, pazarda meyve, sebze artıkları topladığı yer alan 84 yaşındaki kadının, işe yarayacak artık ürünleri toplamayı alışkanlık haline getirdiğinin belirlendiği ifade edildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haberde ismine yer verilmeyen 84 yaşındaki Ş.K'nin 1. Murat Mahallesi'ndeki mülkiyeti kendilerine ait apartman dairesinde, eşi ve emekli kızı ile yaşadığı ifade edildi.



"Yoksulluktan dolayı artıkları topluyor" şeklinde ifade edilen haberdeki kişinin yaşlılık maaşı aldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aynı evde yaşayan kızları da emekli olup, ailenin aylık geliri 5 bin 431 liradır. Ailenin, 2020 yılında vefat eden engelli kızı için 2016 yılından 2020 yılına kadar 55 bin 193 TL Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 'engelli evde bakım ücreti' ödemesi yapılmıştır. Haberde yer alan 84 yaşındaki vatandaşımız 2017 yılında hafif bir trafik kazası geçirmiş olup, o tarihte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz personelince evinde ziyaret edilmiş, huzurevi ya da herhangi bir kurum bakımını istemediğini, eşi ve kızı ile evinde bakıldığını beyan etmiştir. Ailenin mevcut durumu, Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirilerek, evde sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmıştır. 84 yaşındaki vatandaşımızın, semt pazarlarını uzun yıllardır dolaşarak, işe yarayacak artık ürünleri toplamayı bir alışkanlık haline getirdiği, bu davranışı düzenli olarak yaptığı, Edirne pazarcı esnafı, belediye zabıtası ve komşuları ile yapılan görüşmelerde tespit edilmiştir."