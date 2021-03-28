Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün yağmur yağışı ve şiddetli rüzgar sonrası Gölbaşı Gölü sazlık alanda kavak ağaçları devrilirken kuşların üreme ve dinlenme alanı olan sazlıkların büyük bir bölümünün ise kırılarak yere düştü. Sazlık alanda önemlerin alınmaması halinde yaban hayatının olumsuz yönden etkileneceği belirtildi.