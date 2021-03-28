Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.20 sıralarında kent merkezi Sultanşehir Bulvarı 4 Eylül sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen M.K. idaresindeki 06 RIN 23 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasında bulunan ağaçlara çarptı. 3 ağacı yerinden söken otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, şoför ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.