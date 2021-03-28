Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.20 sıralarında kent merkezi Sultanşehir Bulvarı 4 Eylül sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen M.K. idaresindeki 06 RIN 23 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasında bulunan ağaçlara çarptı. 3 ağacı yerinden söken otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, şoför ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
28.03.2021 - 19:40 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 18.20 sıralarında kent merkezi Sultanşehir Bulvarı 4 Eylül sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen M.K. idaresindeki 06 RIN 23 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasında bulunan ağaçlara çarptı. 3 ağacı yerinden söken otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, şoför ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Sivas,
778141 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778141.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER