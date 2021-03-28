Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Mahalle'de, bir inşaatta birlikte çalışan S.A. (33) ile Mustafa Cömert (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. bıçakla Cömert ile yandaki Azeri uyruklu Nazıfa Mustafayeva'yı (28) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Cömert, öldü. Mustafayeva'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.