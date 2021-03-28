Alınan bilgiye göre, Turan Mahallesi'nde 3 gün önce ayrıldığı evine geri dönmeyen 16 yaşındaki Rabia Parlar'ın ailesi durumu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Polis ekipleri Parlar'ın bulunması için çalışma başlattı.