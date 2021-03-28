Alınan bilgiye göre, Turan Mahallesi'nde 3 gün önce ayrıldığı evine geri dönmeyen 16 yaşındaki Rabia Parlar'ın ailesi durumu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Polis ekipleri Parlar'ın bulunması için çalışma başlattı.
16 yaşındaki Rabia'dan 3 gündür haber yok
28.03.2021 - 20:15 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Etiketler : Rabia Parlar,kayıp kız,haberler,
778148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778148.aspx
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