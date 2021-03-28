Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda aracıyla ilerleyen A.A, husumetlisi A.Ö'yü yürürken gördü. Şahıs, yanında bulunan tüfeği camdan çıkararak rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen 4 vatandaşa isabet etti. Zanlı kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastane sevk edildi. Görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkan Yunus timler, şüphelinin aracını Kınıklı Caddesi'nde park hâlinde buldu. A.A, ekipler aracını inceledikleri sırada yanlarına gelip teslim oldu. Emniyete götürülen zanlı "A.Ö. ile daha önce kavga etmiştik. Yediğim dayağı sindiremedim. Yolda görünce kokrutmak istedim" dedi. Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.