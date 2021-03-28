Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan O.K. ve M.G’nin üzerine bir araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, saldırganların içinde bulunduğu aracın peşine düştü. “Dur“ ihtarına uymayan şahıslar, hızla kaçmaya devam etti. Kovalamaca sırasında şüphelilerin içinde bulunduğu araç, polis otosuna çarptı. Etrafı sarılan 5 kişi, teslim oldu. Araçta 2 tüfek ele geçirilirken zanlılar emniyete götürüldü. Bu arada yaralanan iki kişi, yapılan tedavi sonrası hastaneden taburcu edildi.