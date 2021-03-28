Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesinin kırsal Burç Mahallesi ile Akpınar Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre Akpınar'dan Gaziantep istikametine giden Şerif H. (37) idaresindeki araç ile karşı yönden gelen Şakir D. (28) kontrolündeki araç kafa kafaya çarpıştı. Ardından Şerif H'nin sürdüğü araç, taklalar atarak 4 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri, her iki araçta bulunan toplam 8 yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Şerif H. kurtarılamadı. Yaralılardan birinin daha durumunun kritik olduğu belirtildi.