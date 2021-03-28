Kaza, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesinin kırsal Burç Mahallesi ile Akpınar Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre Akpınar'dan Gaziantep istikametine giden Şerif H. (37) idaresindeki araç ile karşı yönden gelen Şakir D. (28) kontrolündeki araç kafa kafaya çarpıştı. Ardından Şerif H'nin sürdüğü araç, taklalar atarak 4 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri, her iki araçta bulunan toplam 8 yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Şerif H. kurtarılamadı. Yaralılardan birinin daha durumunun kritik olduğu belirtildi.
Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
28.03.2021 - 22:00 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 22:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Etiketler : gaziantep,kaza,
778157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778157.aspx
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