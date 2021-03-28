Ören Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tarım fabrikasının muz sarartma bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çalışmaları sonucunda akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Anamur'da muz fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
28.03.2021 - 20:59 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’in Anamur ilçesinde tarım fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Etiketler : anamur,mersin,yangın,
778159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778159.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER