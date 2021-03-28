Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gönen İlçesinde (1) şüphelinin aracında yapılan aramada; (104) litre sahte/kaçak içki ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
104 litre sahte içki ele geçirildi
28.03.2021 - 22:19 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 104 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.
Etiketler : Balıkesir,
778168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778168.aspx
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