Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Az bulutlu 17