Çerkezköy’de eğitime kazandırdığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren hayırsever Müjgan Karagöz, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi’nde kendi oturduğu triplex villasını minik öğrencilerin eğitim görmesi için bağışlayan Karagöz, Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümüne devam ederken, kendi bağışladığı okulda stajyer öğretmen olarak devam ediyor. Bu yıl son sınıf olduğunu söyleyen Karagöz, “Her iki okulda da öğretmen arkadaşlara ve öğrencilere hayırseverlikte olduğu gibi eğitim yönünden de nasıl faydalı olabilirim diye düşünürken, ikinci üniversite kapsamında çocuk gelişimi bölümü okumaya karar verdim. Çocuk gelişimi okumamın asıl amacı hem özel eğitim çocuklarımıza hem anaokulu çocuklarımıza yardımcı olabilmek anlamındaydı” dedi.

Oturduğu evi bağışladı

Hayırsever Serkan-Müjgan Karagöz çifti 2013 yılında Müjgan - Serkan Karagöz Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni yaptırdı ve özel çocukların burada eğitim almasın sağladı. En önemli yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu düşünen çift 2017 yılında da Fevzipaşa Mahallesi Günaylar Sokak üzerindeki triplex villasını Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladı. Okulun tadilatında da birebir çalışan çiftin yaptırdığı Müjgan-Serkan Müjgan Karagöz Anaokulu da 2018 yılında eğitim ve öğretime açıldı. Sonrasında ikinci üniversite okumaya karar veren Müjgan Karagöz, Çocuk Gelişimi Bölümü’ne kaydını yaptırdı. Bun yıl son sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdüren Karagöz, kendi yaptırdığı okulda stajyer öğretmen olarak minik öğrencilerle buluştu.

“Hem hayırsever hem de öğretmen olarak eğitimde yer almaya devam edeceğiz”

Hayatı tersten yaşamaya başladıklarını ifade eden Karagöz, “Hayatı tersten yaşamaya başladık diyelim kısacası. Şöyle ki 2012 yılında engelliler okulumuzu, 2017 yılında ise anaokulumuzu devlete bağışladıktan sonra, önce hayırsever olarak milli eğitime dahil olduk. Daha sonra her iki okulda da öğretmen arkadaşlara ve öğrencilere hayırseverlikte olduğu gibi eğitim yönünden de nasıl faydalı olabilirim diye düşünürken, ikinci üniversite kapsamında çocuk gelişimi bölümü okumaya karar verdim. Çocuk gelişimi okumamın asıl amacı hem özel eğitim çocuklarımıza hem anaokulu çocuklarımıza yardımcı olabilmek anlamındaydı. Bu niyetle de bu sene son sınıf öğrencisiyim ve kendi bağışlamış olduğumuz anaokulunda staj yapmak istedim. Allah da nasip etti. Şu anda stajyer öğretmen olarak kendi okulumda öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabi pandemi nedeniyle stajlar muaf edildiğinden dolayı tamamen gönüllü olarak şuan buradayım. Allah nasip ederse hem hayırsever hem öğretmen olarak Milli Eğitim’de var olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Çok heyecanlıydım”

İlk staj gününü anlatan Karagöz, “İkinci üniversite kapsamında ilk okula başladığımda üzerinden çok yıllar geçtiğinde nasıl heyecanlandıysam, buraya okula geldiğimde staja başladığım ilk gün de çok heyecanlandım. Çocuklar beni burada hep ‘Müjgan Teyze’, ‘Müjgan abla’ olarak tanıyorlardı. Birdenbire ‘Müjgan Öğretmenim’ demeleri beni çok heyecanlandırdı. Çünkü yıllarca hayalim olan bir meslekti belki de. Geç de olsa çocuklara öğretmen olarak yardımcı olmanın heyecanı bambaşka bir şey. İnsan her mesleği sevdiği zaman her şeyi yapabilir ama öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Çocuklara yepyeni bir hayat ve baştan here şeyi öğretiyorsun. Bunun heyecanı anlatılmaz yaşanır. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

“İyi ki seçmişim”

Çocuklara yardımcı olmak için bu bölümü seçtiğini ifade eden Müjgan Karagöz, “İlk üniversite sınavına girdiğim zaman İngilizce okumak istemiştim. Daha sonra nasip oldu işletme bölümünü okudum. Ama çocuk gelişimi seçmemin sebebi bizim 2 tane okulumuz var. Bir özel gereksinimli çocuklarımız var bir de okul öncesi çocuklarımız var. Her iki çocuklara yardımcı olmak adına bu bölümü seçtim. İyi ki de seçmişim” dedi.

“Devletimize, Çerkezköy’ümüze faydalı olacağını düşünüyorum”

Müjgan Karagöz’ün hayatta en büyük destekçisi olan eşi Serkan Karagöz de eşinin her zaman yanında olduğunu belirterek, “Gerçekten çok mutlu oldum. Müjgan Hanım böylesine güzel bir şekilde ikinci üniversiteyi okumak istemesi bizim evimizde onur kaynağı oldu. Bizim bildiğiniz gibi 2 tane okulumuz var. Hem engeliler okulumuz hem de anaokulumuz. Bu iki okulumuzda da çocuk gelişiminin çok faydalı olacağını da gördüğüm için Müjgan Hanım’ın böyle bir okula gitmesi bizi çok mutlu etti. İnşallah hem okulunu hem de stajını bitirecek. Kendi yaptırdığınız bir okulda staj yapmanız çok manidar diye düşünüyorum. Bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha güzel şeylerle Çerkezköy’e, devletimize, milletimize faydalı olacağımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde güzel hayır hizmetleri vermeyi düşünüyoruz.” şeklinde konuştu. Hayır projelerine deva edeceğini kaydeden Serkan Karagöz, ilçeye bir de cami kazandırmayı düşündüklerini söyledi.