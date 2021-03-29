Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişimde işaret dilini tercih eden işitme engelli vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden bireysel resmi işlemlerinde yardımcı olması amacıyla Türk işaret dili tercümanı talep edebileceğini belirten Bakan Selçuk, “Engelli vatandaşlar Türk işaret dili tercümanı eşliğinde banka veya noter gibi resmi dairelere giderek işlerini halledecek. Bu hizmetten yararlanabilmek için il müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmak yeterli” dedi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Erişilebilirlik Yılında hayata geçen uygulamanın 32 pilot ilde başlatıldığını kaydetti. Selçuk, uygulamayı en kısa zamanda 81 ile yaygınlaştırılmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Bakan Selçuk, uygulamanın önemine işaret ederek “Engellilerin iletişim engelini ortadan kaldırarak sosyal hayata karışmalarını amaçlayan bu uygulama hem erişilebilirliğin artırılması, hem de işitme engelli vatandaşların işlemlerini daha doğru ve hızlı yapmaları açısından önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“İşaret dil tercümanlık hizmeti kayıt altına alınacak”

Öte yandan, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Türk İşaret Dili Tercümanlarının iş yoğunluğunu belirlemek ve iş kalitesini artırmak amacıyla "Türk İşaret Dili İş Takip Modülü"nün oluşturulduğunu da duyurdu.

Bakan Selçuk, “Modülün oluşturulmasıyla işitme engelli vatandaşların kişisel talepleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri sistem üzerinden takip edilecek ve oluşması muhtemel iletişim sorunları ve karışıklıklar ortada kalkacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, “Aile Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılan modül günlük olarak tercümanlar ve ilgili birim tarafından doldurulacak. Modül hem işlerin takibini sağlayacak hem de uzman personel üzerindeki iş yoğunluğunu hem de hizmet verilen alanların çeşitliliği ortaya koyacak.” dedi.

Bakan Selçuk, modül üzerindeki verilerden elde edilecek istatistiklerle Türk İşaret Dili tercümanı atamalarına da yön verileceğine dikkat çekti.

Bütün test çalışmaları Bakanlık Merkez binasında yapılan modül, çevirimiçi bir tanıtım toplantısı ile il müdürlüklerine ve Türk işaret dili tercümanlarına da tanıtıldı.