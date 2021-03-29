Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu. Diğer seferlerin ise olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
29.03.2021 - 19:20 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
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778351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778351.aspx
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