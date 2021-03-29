Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu. Diğer seferlerin ise olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği belirtildi.