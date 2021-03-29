Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta-Antalya kara yolu, Bucak Elsazı köyü, Dereboğazı mevkiinde Antalya'ya doğru seyir halinde olan bir tır alev aldı. Sıfır araçları taşıyan tırdaki yangın kısa sürede büyüdü. Tırı park ederek şoför, canını son anda kurtardı. Ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı. Ancak 8 sıfır araçtan 7'si kullanılamaz hâle geld, tırda da hasar oluştu. Yaşanılan olay sebebiyle trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.