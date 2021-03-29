Isparta-Antalya kara yolu, Bucak Elsazı köyü, Dereboğazı mevkiinde Antalya'ya doğru seyir halinde olan bir tır alev aldı. Sıfır araçları taşıyan tırdaki yangın kısa sürede büyüdü. Tırı park ederek şoför, canını son anda kurtardı. Ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına aldı. Ancak 8 sıfır araçtan 7'si kullanılamaz hâle geld, tırda da hasar oluştu. Yaşanılan olay sebebiyle trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.
Tır alev aldı, 7 sıfır otomobil kül oldu
29.03.2021 - 19:23 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 19:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta-Antalya kara yolunda bir anda alev alan tırda bulunan 8 yeni otomobilden 7’si yanarak, kullanılamaz hâle geldi.
Etiketler : sıfır araç,tır yangın,antalya,
778352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778352.aspx
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