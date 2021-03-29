Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İncesu ilçesinde oturan iki çocuk annesi G.S. ile kocası M.S. arasında geçen yıl 5 Temmuz günü tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. İkilinin kavgası balkonda devam etti. İddiaya göre bu esnada G.S, 3. kattaki dairelerininin balkonundan aşağı düşüp öldü. Koca ise eşini ittiği iddiasıyla tutuklandı. Bugün Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.S., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu Tanık olarak dinlenen G.S’nin babası Y.T. ”Öldürmesinin gereği yoktu. Kızımı boşayabilirdi” dedi. Savunmasını yapan M.S. de “Suçsuz yere yatıyorum. Ben kimseye zarar verecek bir insan değilim. Çocuklarım olan biten her şeyi biliyor. 10 aydır bir suçum olmadığı halde cezaevindeyim. Mağdurum, hayatım mahvoldu. Kurban olarak ben görüldüm” diye konuştu. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ayrıca sanık M.S’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.