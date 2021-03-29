Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler, Silifke ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheliyi yakaladı.