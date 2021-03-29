Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler, Silifke ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheliyi yakaladı.
Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı
29.03.2021 - 20:24 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Silifke ilçesinde, 12 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
Etiketler : mersin,haberler,göçmen,
778364 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778364.aspx
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