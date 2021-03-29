Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 36 göçmen kurtarıldı. Cunda Adası'na getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
Balıkesir'de Türk kara sularına geri itilen 36 göçmen kurtarıldı
29.03.2021 - 20:49 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 göçmen karaya çıkarıldı.
Etiketler : kaçak,göçmen,haberler,
778368 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778368.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER