Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Pozitif vakalarda istenilen azalma olmaması dolayısıyla Emet ilçesine bağlı Düşecek köyümüzde, 19 Mart itibarıyla başlayan 10 günlük karantina süreci 5 gün daha uzatılmıştır. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla bu karar alınmıştır. Karantina altına alınan Düşecek köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Düşecek köyünde karantina süresi 5 gün daha uzatıldı
29.03.2021 - 21:12 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 21:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona virüs (Covid-19) vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 gün karantinaya alınan Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Düşecek köyünde karantina süresi 5 gün daha uzatıldı.
Etiketler : Korona virüs,
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