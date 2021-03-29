Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Pozitif vakalarda istenilen azalma olmaması dolayısıyla Emet ilçesine bağlı Düşecek köyümüzde, 19 Mart itibarıyla başlayan 10 günlük karantina süreci 5 gün daha uzatılmıştır. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla bu karar alınmıştır. Karantina altına alınan Düşecek köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.