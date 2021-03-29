Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekipleri tarafından 27-29 Mart'ta yol kontrolleri yapıldığı ifade edildi.

Kontrollerde, aranan 34 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, "26 bin 515 şahıs sorgusu yapılmış, 12 şahsa adli işlem yapılmış, 22 şahsa idari işlem yapılarak 34 bin 824 lira para cezası uygulanmıştır. 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 82 tabanca mühimmatı, 700 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca trafik yönünden 8 bin 773 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, 165 araç ve sürücüye 105 bin 968 lira cezai işlem uygulandığı, 62 aracın trafikten men edildiği, 1 sürücü belgesi ile yakalaması bulunan 7 araca el konulduğu kaydedildi.