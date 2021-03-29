Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Mart Pazartesi günü Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Canik'te yapılan denetimlerde, pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını ihlal eden toplam 14 kişinin yakalanarak, gerekli adli ve idari işlemler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, denetimlerin süreceği belirtilerek, "Gün boyu kararlılıkla yapılan HES kodu denetimlerinde karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen; Mediciye Çarşısı giriş noktasında 1 pozitif şahıs, 1 temaslı şahıs, Saathane çay ocakları bölgesinde 3 temaslı şahıs, İstiklal Caddesi'nde 1 pozitif şahıs, 1 temaslı şahıs, Yabancılar Çarşısı girişinde 1 pozitif şahıs, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 3 temaslı ve 2 izlem kaydı olan 5 şahıs, Tekkeköy-Ordu yolu uygulama noktasında ise 1 pozitif şahıs idari yaptırım cezası uygulandıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Karantina kurallarını ihlal edip toplum sağlığına tehdit oluşturan şahıslara asla taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "İlimizi çok riskli iller kategorisinden çıkarıp, mavi kategoriye yükseltmek için denetimlerimiz artarak yoğun bir şekilde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.