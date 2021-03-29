Korona virüs ile mücadele kapsamında Mart başında açıklanan haritaya göre orta riskli grupta yer alan Nevşehir, Mart sonu itibarıyla çok yüksek riskli kategoriye geçti. Nevşehir’in çok yüksek riskli gruba geçmesinin ardından ise Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Nevşehir ‘çok yüksek riskli’ gruba geçti
29.03.2021 - 22:26 | Son Güncelleme: 29.03.2021 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2 Mart tarihinde korona virüs risk haritasında 'orta riskli' grupta olan ve normalleşme süreci başlayan Nevşehir bugün itibarıyla 'çok yüksek riskli' gruba geçti.
Etiketler : Nevşehir,
778389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778389.aspx
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