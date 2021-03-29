Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs ile mücadele kapsamında Mart başında açıklanan haritaya göre orta riskli grupta yer alan Nevşehir, Mart sonu itibarıyla çok yüksek riskli kategoriye geçti. Nevşehir’in çok yüksek riskli gruba geçmesinin ardından ise Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.