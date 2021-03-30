Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım geçtiğimiz günlerde evinde vurularak hayatını kaybetti. 3 gün Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata gözlerini yuman Savcı Salkım memleketi Kızılcahamam’da toprağa verildi.

Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkımın babası Ramazan Salkım, kızının yaşasaydı doğruyu söyleyeceğini belirterek, “Eğer kendisi de yapsaydı o intihar girişimini öyle söylüyorlar. Onu da söylerdi. Çünkü dürüst bir kızdı. Hiç yanılmazdı. Gene söylerdi. Bilmiyorum neden öldü ben anlamadım. Ne yaptılar ben de şaşırdım” dedi.

“Özlem aldıysa tabancayı ‘bu tabanca dolu, bırak, kendine zarar verirsin’ diye neden uyarmadılar”

Olayın araştırılmasını isteyen Baba Ramazan Salım, “Dibine kadar orada oturanların incelenmesini istiyorum. Bulunsun. Eğer tabancayı dolu koyduysa neden koydu? Gitsin ya cebine koysun ya da götürsün arabasına, evine koysun. Orada toplandılarsa. Orada ne işi var? Hadi yere düştü tabanca. Birisini sakatladı ne olacak? Bir de şüphem şunda var. Orada Özlem aldıysa tabancayı bu tabanca dolu, bırak, kendine zarar verirsin diye neden uyarmadılar? Bir de acaba tabancaya boş dediler de Özlem boş gibi davranarak hareket mi etti? Bunların da açıklanmasını istiyorum” diye konuştu.

Olayın gerçekleştiği günden 1 gün önce telefonda konuştuklarını belirten Baba Ramazan Salkım, kızının sesinin çok iyi geldiğini, ertesi güne misafirlerinin geleceğini söylediğini belirtti ve cinayete kurban gittiği konusunda tereddütleri olduğunu ifade ederek incelenmesi gerektiğini kaydetti.

“Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım evlat edinilmiş”

Kızını 1993 senesinde evlatlık olarak alındığı bilgisini veren Baba Ramazan Salkım, 20 Mart’ın kızının doğum günü olduğunu bildirdi. O gün ise evde doğum günü kutlandığına inanmadığını aktararak olay günü orada olanların serbest bırakıldığını haberlerden öğrendiklerini anlattı.

Anne Rahime Salım ise kızının maddi manevi konuda hiçbir sıkıntısı olmadığını neşeli bir çocuk olduğunu söyleyerek “Benim yavrum anneciğim babacığım pamuklarım diye severdi bizi. Kalbimi temizdi. Kendini assaydı, vursaydı 28 yaşına kadar vururdu” şeklinde konuştu.

“Benim yavruma komplo kurmuşlar”

Kızının başına silah dayayacak kadar çocuk olmadığını kaydeden Anne Rahime Salkım “Asla o şeyi yapmaz diyen Anne ,”Yemek yerlerken adamın birisi silah bacağımı rahatsız ediyor diye tabanca çıkarmış masaya koymuş. Bu tabancayı niye koyuyor bu masaya ? Bu tabanca neden konuluyor? O tabancasın ya arabasına koysaydı da gelseydi. Ya da içindeki zıkkımı alaydı cebine koyaydı boş koyaydı. Benim çocuğumun tabancası da vardı. Çocuğumun tabancası yatağımın altında boş çıkmış. İçinde bir şey yok. Bu tabanca ne arar? Bunun incelenmesini istiyorum. Benim yavrumun kanını yerde koymayacaksınız. Nerede olursa olsun delik deşik yapacağım. Bu olayı meydana çıkartacağım. Bu tabanca nereden geldi masanın üstüne? Benim yavruma komplo kurmuşlar. Benim yavrum doğru insandı doğru. Kalbi Kur’an-ı Kerimli göğsü imanlı bir çocuktu. Ne yalanı olurdu ne yanlışı olurdu” açıklamasında bulundu.