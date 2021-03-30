Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede yan taraftaki bir eğlence mekanı ile düğün salonuna da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vali Tuncay Sonel, yangınla ilgili incelemelerde bulundu, duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangın nedeniyle 3 işletmede büyük hasar meydana geldiğini belirten Tandoğan, tek tesellinin yaralanma ve can kaybı yaşanmaması olduğunu vurguladı.

Tandoğan, yangının işletmelerde yol açtığı yaraların sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Öte yandan, yangın nedeniyle Ordu-Perşembe kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Jandarma olay yeri ekipleri de bölgede incelemelerini sürdürüyor.