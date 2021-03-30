Olay bu sabah saat 07.30 sıralarına meydana geldi. Yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki Muhammed Khazaal Faysal, görevlilerin ilaçlarını verip odadan ayrılmasından sonra camı açarak kendini beton zemine bıraktı. Faysal, olay yerinde hayatını kaybetti. Faysal’ın na'şı hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ölen şahsın korona haricinde diğer rahatsızlıklarının da bulunduğu öğrenildi.
Korona tedavisi gören Iraklı şahıs 3. kattan atlayıp intihar etti
30.03.2021 - 11:55 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yalova Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Irak uyruklu şahıs, 3. kattan atlayarak intihar etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yalova,intihar,
778506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778506.aspx
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