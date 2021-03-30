Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Antakya ilçesinde Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti.



Görüntülerden aracın plakasını tespit eden ekipler, otomobili uygulama noktasında durdurdu. Polis ekipleri, sürücü Mehmet Y.'ye 6 bin 700 lira ceza keserek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.