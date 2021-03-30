Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta 41 yıldır aktarlık yapan Tahir Buyurucu, korona virüs ve grip konusunda açıklamalarda bulundu. Tahir Buyurucu bu sene kimsenin gribe yakalanmadığını ve bazı bitkilerin korona virüse iyi geldiğini söyleyerek, ''Mürüver çiçeği, mürüver moru, mürüver pekmezi, çam kozalağı şurubu, çam kozalağı ballı macunu, bitkilerde ise zeytin yaprağı, kekik ve ada çayı aralıklı olarak rağbet görüyor. Bu bitki ve ürünler mikrop öldürüyor. Bunları kullananlar koronaya yakalanmıyor' dedi.

Tahir Buyurucu, bazı bitkilerin korona virüse iyi geldiğini ifade ederek, ''Bu sene grip nedeniyle kimse gelmedi. Grip nezle olduğumuz zaman ıhlamur çok giderdi, bu sene hiç gitmedi. Bu sene korona olduğundan dolayı ıhlamura rağbet kalmadı. Korona için en çok kullanılan bitkiler var. Ağırlıklı olarak o bitkiler gidiyor. Mürüver çiçeği, mürüver moru, mürüver pekmezi, çam kozalağı şurubu ve çam kozalağı ballı macunu gidiyor. Bitkilerde ise zeytin yaprağı, kekik ve ada çayı bunla aralıklı rağbet görüyor. Bu bitki ve ürünler mikrop öldürüyor. Bunları kullananlar koronaya yakalanmıyor. Fiyatları ise kg 40-60 TL arasında değişiyor. Macunlar 25-35 TL arası yer alıyor'' dedi.