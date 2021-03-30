Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turgut Özal Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç, 9 yaşındaki Ensar Sayhar'a çarptı. Sayhar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.