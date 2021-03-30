Turgut Özal Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç, 9 yaşındaki Ensar Sayhar'a çarptı. Sayhar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mardin'de aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü
30.03.2021 - 18:05 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Etiketler : mardin,çocuk,kaza,
778604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778604.aspx
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