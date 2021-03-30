Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Atatürk Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. 33 yaşındaki İsmet Y, falezler üzerine çıkıp manzarayı seyretmeye başladı. Bu esnada dengesini kaybedip 20 metre yükseklikten denize düştü. Çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Kendi imkânlarıyla kayalıklara çıkan şahıs ise beklemeye koyuldu. Bölgeye gelen deniz polisi, İsmet Y'yi bota aldı. Ardından Kaleiçi Yat Limanı’nabıraktı. Sağlık durumu iyi olan talihsiz adam, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.