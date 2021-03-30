Sivas Valiliği Covid-19 karantinasının kaldırıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sivas Valiliği söz konusu sosyal medya paylaşımında, “ İlimiz Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından, 30.03.2021 (bugün) tarihi saat 21.00 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.
Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası kaldırıldı
30.03.2021 - 19:34 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 19:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.
Sivas Valiliği Covid-19 karantinasının kaldırıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Etiketler : sivas,
778622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778622.aspx
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