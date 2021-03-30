Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla V.P, M.Ç, M.A. ve C.Ö'yü adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Yapılan aramada 4 tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi, 4 cep telefonuna da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 zanlı, "silah kaçakçılığı" iddiasıyla tutukladı.
Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonu, 4 kişi tutuklandı
30.03.2021 - 20:08 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 20:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Etiketler : ardahan,opersyon,silah kaçakçılığı,
778628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778628.aspx
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