Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 itfaiye aracının yangına müdahalesi devam ediyor.
3 bin tavuğun bulunduğu çiftlikte yangın çıktı
30.03.2021 - 22:52 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu çiftlikteki yangın devam ediyor.
Etiketler : bursa,yangın,haberler,
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