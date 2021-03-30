Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 itfaiye aracının yangına müdahalesi devam ediyor.