Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 itfaiye aracının yangına müdahalesi devam ediyor.
Bursa'da tavuk çiftliğinde büyük yangın
30.03.2021 - 23:02 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 23:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu çiftlikteki yangın devam ediyor.
Etiketler : Bursa,
778660 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778660.aspx
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