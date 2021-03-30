Valilikten yapılan açıklamada, Karyağmaz ve Hacıömerler mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bölgede çok sayıda temaslı kişilerin de olduğu duyurulan açıklamada, sabah saat 06.00'dan itibaren iki mahallede de karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı
30.03.2021 - 23:33 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : karantina,korona,balıkesir,
778664 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778664.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER