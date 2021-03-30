Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Karyağmaz ve Hacıömerler mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bölgede çok sayıda temaslı kişilerin de olduğu duyurulan açıklamada, sabah saat 06.00'dan itibaren iki mahallede de karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.