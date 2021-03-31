Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir Zonguldak Devlet Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören Polis Memuru Başoğlu yoğun bakım ünitesinde süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Acı haber Başoğlu’nun görev yaptığı Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde üzüntü ile karşılandı.

Bartın Valiliğince Başoğlu’nun vefatına ilişkin paylaşılan taziye mesajında, “Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Devlet Hastanesinde vefat eden Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinde görevli Polis Memuru Muhammet Başoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınları ile tüm Emniyet Teşkilatına başsağlığı dileriz.” denildi.

Hayatını kaybeden Başoğlu’nun annesi ve babasının da yakalandıkları koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, babasının tamamlanan tedavisinin ardından taburcu olduğu, annesinin ise hastanedeki tedavisine devam edildiği öğrenildi.