Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ahmet E. idaresindeki 16 ABM 813 plakalı otomobil ile Mehmet Ali S. idaresindeki 16 SIM 84 plakalı servis aracı Demirtaş Yolu Caddesi'nde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet E'ye, aracından çıkartıldıktan sonra olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.