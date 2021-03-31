Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de geçtiğimiz hafta beşinci kez HDP il binası önünde eylem yaptı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Diyarbakır’da, ardından Van’da eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar (39), yaklaşık 10 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor.

Lise birinci sınıf öğrencisi Şeyma Sancar, HDP aracılığıyla yaklaşık 10 yıl önce kaçırılmıştı. Şeyma’nın annesi Nazlı Sancar ise bu süre içinde kızını kaçıran terör örgütü PKK’dan almak için mücadele verdi. Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için Diyarbakır’ın ardından Van’da da mücadele başlatan Sancar, HDP’ye isyan etti. Her gece kızı Şeyma’nın montuna sarılarak uyuyan Sancar, Pervin Buldan'ın çocukları özel okullarda okurken, kendi çocuklarının mağaralarda ölüme mahkum edildiklerini belirtti.

“Bu mücadelemi sonsuza kadar sürdüreceğim”

Kızının elinin kolunun bağlayarak zorla dağa kaçırıldığını ve yaklaşık 10 yıldır haber alamadığını ifade eden anne Sancar, “Bu mücadelemi sonsuza kadar sürdüreceğim. Biz PKK ve HDP’den bir şey istemiyoruz. Sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Bu kararımdan asla geri adım atmayacağım ve evladım gelse dahi tek bir evladımız dağda kalsa bile bu mücadeleyi sürdüreceğim. Allahımızın izniyle, devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşuruz” dedi.

“Bu çocukların katili Selahattin Demirtaş’tır”

Dağa kaçırılarak ölüme götürülen çocukların katilinin Selahattin Demirtaş olduğunu dile getiren Sancar, “Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yeri sıcaktır. Onun da iki kızı vardır. Arayarak kızının doğum gününü kutluyor. Kızına, ‘Seni 13 yaşında bıraktım. Seni çok özledim’ diyor. Selahattin Demirtaş, sen evladını özlüyorsun da biz evladımızı özlemiyor muyuz? Bu 9,5 yıldır ben kızımın hasretini çekiyorum. Bu çocukların katili Selahattin Demirtaş’tır. Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istemiyoruz. ‘Biz kız hakkını savunuyoruz’ diyorlar. Biz Kürtlüğümüzü inkar etmiyoruz ama kendi kızlarını niye dağa göndermiyor? Pervin Buldan niye kendi kızını göndermiyor ve çocuklarını özel okullarda okutuyor. Bizim çocukları ise dağlarda ve mağaralarda ölüme mahkum etmişler. Çocuklarımızı kurşunların önüne atıyorlar. Artık yeter dayanacak gücümüz kalmadı” diye konuştu.

“Çocuklarımızın elinden kalemleri alıp silah verdiler”

Okul çağındaki çocukların ellerindeki kalemleri alıp yerine silah verdiklerine dikkat çeken Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“9,5 yıldır ben kızımın montuna sarılıyorum. Ben bu monta sarılarak, koklayarak uyuyorum. Biz anne değil miyiz? Pervin Buldan sen de bir annesin. 9,5 yıldır ben evlat acısı çekiyorum. İnsan hakkından bahsediyorsunuz. Hani nerede insan hakları? Allah kabul etmesin. O annelerin yüreklerini nasıl yaktılarsa, Allah’ta onların yüreklerini yaksın. Ben buradan kızıma ve dağdaki çocuklara sesleniyorum, gelin devlete teslim olun. Gelin onlar sizi kandırıyorlar. Çocuklarımızın elinde kalemleri alıp, silah verdiler. Kızım gel sen oraya layık değilsin. Kadın hakları diyorlar. Benim kızım da ben de bir kadınız. Bu 9,5 yıldır hem beni hem de kızımı öldürdüler. Kızım beni görüyor ve duyuyorsan gel teslim ol.”