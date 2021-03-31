EGM, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde 27-28-29 Mart 2021 tarihlerinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi. 21.292 araç/sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek idari işlem uygulandı" ifadelerine yer verdi.
Yurt genelindeki 3 günlük hız denetimlerinde 21 bin 292 araç ve sürücüye idari işlem
31.03.2021 - 10:29 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 27-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı hız denetimleri uygulamasında 21 bin 292 araç ve sürücüsüne idari işlem uygulandığını açıkladı.
Etiketler : egm,denetim,
778744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778744.aspx
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