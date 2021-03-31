Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi’nde 17 yaşındaki kızları Rabia Şahin’in kaybolduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatan Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, genç kızın cansız bedenini Yeşilırmak Nehri’nde bulmuştu. Olayla ilgili yapılan otopsi incelemeleri sonucunda 17 yaşındaki Rabia Şahin’de herhangi şiddet bulgusuna rastlanılmazken, suda boğulma sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Toprağa verildi

İncelemeler sonrası Beyyenice Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde gözyaşları arasında toprağa verilen genç kızın atletizm sporunda önemli derecelerinin de bulunduğu öğrenildi. 2017 yılında Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında, Çorum'da düzenlenen kros yarışmasında, 2000 metre koşusunda üçüncü olan Rabia Şahin, o yıl düzenlenen Türkiye finaline katılmaya hak kazanmıştı.

Olayla ilgili Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamlı şekilde sürdürülüyor.