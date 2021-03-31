Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile birlikte Eğirdir huzurevini ziyaret eden Binbaşı Nuhin Mammadov burada güzel bir sürprizle karşılaştı. 37 yıldır hat sanatıyla uğraşan Ziya Eyisaraç, hazırlamış olduğu eserini Binbaşı Nuhin Mammadov’a verdi. Binbaşı Mammadov’da duyduğu memnuniyeti belirterek, Ziya Eyisaraç’a Azerbaycan -Türkiye kardeşliğini temsil eden bardak hediye etti.



Binbaşı Mammadov, tabloyu Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Komutanlığına teslim edeceğini belirtti.