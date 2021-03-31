Kaza saat 16:00 sıralarında Isparta-İstanbul yolu Baladız kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 03 ER 460 plakalı ticari araç ile 34 MF 3168 plakalı panelvan minibüsün çarpışması sonucu 3 meyana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı.
Isparta'da trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı (1)
31.03.2021 - 16:19 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Etiketler : Isparta,
778846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778846.aspx
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