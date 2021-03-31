Bahçeşehir’de husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi. Çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bahçeşehir’de silahlı çatışma: 2 kişi öldü
31.03.2021 - 18:51 | Son Güncelleme: 31.03.2021 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçeşehir’de husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi. Çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler : Bahçeşehir,
778881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/778881.aspx
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