Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Recep Özalp (52) idaresindeki 07 ST 499 plakalı otomobil, Söğüt Beldesi yakınında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Recep Özalp'in hayatını kaybettiğini, otomobilde bulunan Hülya Özalp'in de yaralandığını belirledi. Hülya Özalp, Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sürücünün cenazesi de morga götürüldü.