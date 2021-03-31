Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Özkan idaresindeki 06 DTH 04 plakalı kamyon, Aksaray-Ankara kara yolu Ağaçlı Kavşağı'nda bisikletli Yusuf Bayrak'a çarptı. Kazada yaralanan Bayrak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Bayrak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Özkan, polis ekiplerince gözaltına alındı.