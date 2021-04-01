Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caferağa Spor Kompleksinin önünde toplanan bir grup, çeşitli sloganlar attıktan sonra yürümek istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, Kadıköy Kaymakamlığının Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklaması kararını hatırlatarak, gruptakilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Yapılan uyarıları dinlemeyen gruptakilere, polis ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından göstericilerin bazıları gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.