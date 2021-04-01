Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan İzmir'e gelen bir kamyonette çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerce takip edilen ve durduran 06 LB 111 plakalı kamyonette yapılan aramada, ruhsatsız 60 tabanca, 60 tabanca şarjörü ve 50 fişek ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
İzmir'de bir kamyonette 60 tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltında
01.04.2021 - 19:02 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 19:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette 60 tabanca ve mühimmat ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : izmir,tabanca,kaçak silah,haberler,
779125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779125.aspx
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