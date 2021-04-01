Kaza, Sivas’ın Suşehri ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Yolcu otobüsü, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre kala virajı alamayarak tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otobüs, yan yattı. Edinilen ilk bilgilere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sivas’ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
01.04.2021 - 21:53 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 22:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında çok sayıda kişi yaralandı.
Etiketler : Sivas,
779153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779153.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER