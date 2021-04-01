Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Sivas’ın Suşehri ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Yolcu otobüsü, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre kala virajı alamayarak tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otobüs, yan yattı. Edinilen ilk bilgilere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.