Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, İncivez Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. T.K. ile E.A. ve S.Y. arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında T.K., S.Y.'nin başında cam şişe kırarken, E.A.'yı ise elinden yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Y. ve E.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Öte yandan polis olay yerinden kaçan T.K. için arama çalışması başlattı.