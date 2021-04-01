Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Merkez Eski Sanayi Sitesi'nde görev yapan polis ekipleri, 51 ABH 278 plakalı Broadway marka otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Caddesi'nden kaçan otomobil sürücüsü, Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Otomobili takip eden 2 ekip otosu da otomobilin peşinden tarlaya uçtu. Kaçan otomobildeki V.G. ve N.V. hafif şekilde yaralandı. Tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıslar, işlemlerin ardından gözaltına alındı. Şahıslara, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazılacağı bildirildi.